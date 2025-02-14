Elazığ'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
Elazığ'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.27’de, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2025-02-14
Saat:03:27:49 TSİ
Enlem:38.47444 N
Boylam:39.16722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/DmwGvOeLQ3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: