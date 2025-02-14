MİT'ten Terör Örgütüne İstanbul'da Operasyon, Medeni Altundere Yakalandı

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği ortak operasyonla terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul’da yakaladı.

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MİT'ten Terör Örgütüne İstanbul'da Operasyon, Medeni Altundere Yakalandı

Uzun süredir MİT’in takibi altında olan terör örgütü PKK/KCK üyesi Medeni Altundere’nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde yer aldığı tespit edildi.

Altundere’nin Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

MİT'ten Terör Örgütüne İstanbul'da Operasyon, Medeni Altundere Yakalandı - Resim : 1

Ekiplerin İstanbul’da olduğunu belirlediği Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Altundere, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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MİT terörist Operasyon
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