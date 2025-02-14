MİT'ten Terör Örgütüne İstanbul'da Operasyon, Medeni Altundere Yakalandı

Uzun süredir MİT’in takibi altında olan terör örgütü PKK/KCK üyesi Medeni Altundere’nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde yer aldığı tespit edildi.

Altundere’nin Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

Ekiplerin İstanbul’da olduğunu belirlediği Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Altundere, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA