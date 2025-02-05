Teğmenlerin İhracında Muhalefet Şerhi Ortaya Çıktı: 'Üç Yıldızlı Komutan' Ayrıntısı Dikkat Çekti

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek yemin eden ve TSK’den ihraç edilen 5 teğmen için düşülen muhalefet şerhi ortaya çıktı. Şerhinde ihraç gerekçesi için “Disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemez” denilirken, 'üç yıldızlı' komutan detayı dikkat çekti.

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Teğmenlerin İhracında Muhalefet Şerhi Ortaya Çıktı: 'Üç Yıldızlı Komutan' Ayrıntısı Dikkat Çekti

30 Ağustos 2024’te düzenlenen Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde, beş teğmen kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attı. Bu olayın ardından başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, teğmenler "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, oy çokluğuyla beş teğmen ve 3 amirinin TSK ile ilişiğinin kesilmesine karar verdi.

3 YILDIZLI KOMUTAN MUHALİF KALDI

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre, İhraç kararına KKK Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, bir korgeneral, bir tuğgeneral ve 2 albay muhalif kaldı. İhraç kararı, 4 ret oyuna karşılık 5 oyla ve bir farkla alındı.

Teğmenlerin İhracında Muhalefet Şerhi Ortaya Çıktı: 'Üç Yıldızlı Komutan' Ayrıntısı Dikkat Çekti - Resim : 1

MUHALİF ŞERHİNDA ÇARPICI AYRINTILAR

Biri korgeneral 4 üyenin yazdığı muhalefet şerhinde yönergede yer alan andın okunduğu, resmi tören sonrası ise bu andın okunmayacağı yönünde malum hale gelmiş bir emrin bulunmadığı aktarıldı.
Şerhte “Andın içeriği hukuka aykırılık teşkil etmemektedir. Personelin eyleminin devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceği ve buna bağlı olarak silahlı kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirir ‘Hizmete engel davranışlarda bulunmak’ disiplinsizliğini de oluşturmamaktadır” denildi. Aksi yöndeki kabülün orantılılık ve hakkaniyete uygun düşmeyeceği belirtildi.

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Kaynak: Sözcü

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