Barış Boyun Örgütüne İstanbul'da Operasyon: 9 Kişi Yakalandı

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAĞMA FALİYETLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı örgütün Şişli, Bağcılar, Esenyurt ve Pendik ilçelerinde yağma ve tehdit eylemlerinde bulunduğu belirlendi.

Örgüt tarafından Şişli'de bir oto yıkamacının yağmalandığı, Bağcılar'da bir oto galeri sahibinin tehdit edildiği, Esenyurt'ta E.K.'ya ait bir otomobilin kundaklandığı ve Pendik'te ise M.M.N.A.'nın iş yerinin yağmalandığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Bunlardan 2'sinin yurt dışında olduğu, 2'sinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri, 11 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1’i ruhsatsız 3 tabanca, pompalı tüfek, 2 balistik çelik yelek ve 309 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA