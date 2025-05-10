Datça'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre Muğla'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Datça olarak açıklandı.

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Datça'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre Muğla Datça'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.31'de meydana gelen depremin derinliği 14.8 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli ise Akdeniz'de Girit Adası açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 6.7 kilometre olarak açıklandı. Deprem kentte korkuya yol açtı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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