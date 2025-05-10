Datça'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem
AFAD verilerine göre Muğla'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Datça olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre Muğla Datça'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.31'de meydana gelen depremin derinliği 14.8 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 10, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [240.02 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-05-10
Saat:06:31:43 TSİ
Enlem:34.63889 N
Boylam:26.62083 E
Derinlik:14.8 km
Detay:https://t.co/LxVmwHatMr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli ise Akdeniz'de Girit Adası açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 6.7 kilometre olarak açıklandı. Deprem kentte korkuya yol açtı.
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Kaynak: Haber Merkezi
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