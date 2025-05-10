Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Tahtalı Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı etkisi altına aldı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Alevler gece boyunca gökyüzünü aydınlatırken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki ormanlık alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.

Kaynak: İHA