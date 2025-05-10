Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın

Bursa'da bir palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük hasar oluştu.

Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Tahtalı Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı etkisi altına aldı.

Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın - Resim : 1

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Alevler gece boyunca gökyüzünü aydınlatırken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki ormanlık alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü.

Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın - Resim : 2

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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