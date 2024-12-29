Bir ÇEDES Skandalı Daha! Ortaokulda 'Kanlı' Gösteri Yaptılar: Kefen, Silah, Kesik Kol ve Bacak...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birlikte hayata geçirdiği “Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesinde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Manisa Kula'da Jeopark Ortaokulu'nda ÇEDES kapsamında; skandal bir gösteri sergilendi. 'Filistin için tek yürek' isimli gösteride kanlı kefen, tabut, kesik kol ve bacak maketleri kullanılırken, çocukların ellerine oyuncak tüfekler verildi. Öte yandan sahneye Noel'i simgeleyen çam ağacının konulduğu ve hemen yanına 'Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır' ayetine yer verildiği görüldü.

Gösteri izleyenler arasında Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkan Vekili Mahmut Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, Kula Müftü Vekili Murat Alak ve Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Demirci yer aldı.

Ortaokuldaki skandal gösteriyi gündeme getiren TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ucube ÇEDES Projesinin çağdışı , laiklik ve pedagoji karşıtı etkinlikleri sabrımızı zorluyor" dedi. Serkan Bebek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'MİLLİ GÜVENLİK SORUNU'

"Çedes artık çocuklarımız için bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Çedes kapsamında çocuklarımıza kan , vahşet, ölüm , tabut, kefen silah temalarıyla değer öğrettiğini iddia edenler çocukların ruhsal sağlığı ve gelişiminde geriye dönülmesi imkansız tahribatlar oluşturmaktadır.

'ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Buradan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak velilere sesleniyoruz. Normalde Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim gören çocukları koruması gerekiyor ama artık velilerin çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığı'ndan koruyacağı bir sürece evrilmiştir süreç. Çocuklarınızın duygusal ve psikolojik gelişimine zarar verecek bu tür uygulamalara karşı çıkın bu tür uygulamalara tepki gösterin. Eğitimin dinselleşmesi ve laik eğitime saldırı derken Çedes artık başka bir boyuta geçmiştir. Bu boyut çocuklarımızın ruh sağlığı açısından tehlike arz etmektedir.

Bu sergilenen tiyatroda noeli simgeleyen çam ağacını sahneye koyup hemen yanına 'Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır' ayetini yazarak ülkemizde noeli kutlayan Hristiyan ve Yahudileri yine kendi yurttaşlarımızı ötekileştirmeniz , Filistin müsameresine yıl başını alet etmeniz toplumsal barışa zarar vermekten başka bir şey değildir. Milli Eğitim Bakanlığı Çedes projesini derhal sonlandırılmalıdır. Bu değerleri bu işin uzmanı, pedagojik eğitimini almış öğretmenlere devretmelilerdir."

Kaynak: Haber Merkezi