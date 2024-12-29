Tarihi Çarşıda Milyonlarca Liralık Kuyumcu Soygunu: Altınları Çalıp Kayıplara Karıştılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Tarihi Uzun Çarşı’da bulunan kuyumcudan yaklaşık 25 milyon lira değerinde altın ve saat çalındı. Şüpheliler kayıplara karışırken, polisler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Tarihi Çarşıda Milyonlarca Liralık Kuyumcu Soygunu: Altınları Çalıp Kayıplara Karıştılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Tarihi Uzun Çarşı’da gece saatlerinde meydana gelen olayda; iki şüpheli, kuyumcunun kapısını kırarak içeri girdi. Burada 25 milyon liralık altın ve değerli saatleri çalan soyguncular kayıplara karıştı.

Tarihi Çarşıda Milyonlarca Liralık Kuyumcu Soygunu: Altınları Çalıp Kayıplara Karıştılar - Resim : 1

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelediklerinde şüphelilerin motosiklet ile geldiklerini, eldiven taktıklarını ve kapıyı levye tarzı gereçlerle zorlayarak içeri girdiklerini belirledi. Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrasında zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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