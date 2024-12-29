Depremde 130 Kişiye Mezar Olmuştu! Çuhadar Sitesi Davasında Yeni Rapor Yola Çıktı

Kahramanmaraş’ta Karamanlı Mahallesi’nde 6 Şubat depremlerinde yıkılan, enkazında 130 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı 4 bloklu Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

DOSYA YENİDEN BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Firari Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Enes Köksalmış, yönetim kurulu üyesi Fatih Karakale ve statik proje müellifi Sıtkı Okumuş’un 22 yıl 6’şar aya kadar hapsinin istendiği davanın son duruşmasında dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Dosyanın Sakarya Üniversitesi’ne gönderildiğini belirten davanın avukatlarından Hanifi Emre Bozok, gelecek raporun mahkemenin vereceği kararda önemli olacağını işaret etti.

“DOSYADA TUTUKLU SANIK KALMAMIŞTIR”

Bozok, davada firarilerin henüz yakalanmadığını belirterek şunları söyledi: Bu olayda dosya sanıklarından herhangi biri şu anda tutuklu olmamakla birlikte binanın yapımında faaliyet gösteren yapı kooperatifi başkanı Enes Köksalmış şu anda halen firaridir. Yakalama kararı, hakkında devam etmektedir. Diğer sanıklar tahliye olmuştur. Dosyada tutuklu sanık kalmamıştır.

“EV DEĞİL MEZAR SATIN ALMIŞLAR”

Binanın yapımında, temelinden çatısına kadar donatı eksikliği, demir eksikliği, malzeme kalitesizliği, malzeme yetersizliğinden dolayı yıkılmış bir bina olduğunu söyleyen Bozok, “Vatandaşlar bir yuva kurmak hayaliyle hareket etmiş olsa da halbuki kendilerine bir mezar satın aldıklarını 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde öğrenmişlerdir. Gerek soruşturma aşamasında alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki rapor gerek kovuşturma aşamasında alınan Denizli Üniversitesi'ndeki raporlarda mevcut binanın yapı kalitesizliğinden, donatı yetersizliğinden, malzeme kalitesizliğinden ve statik projesindeki hatalardan dolayı binanın ayıplı yapıldığı tespit edilmiştir” dedi.

Kaynak: DHA