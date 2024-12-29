Siirt'te Korkunç Kaza: TIR Devrildi, Yaralılar Var

Siirt'in Baykan ilçesi çıkışında bir TIR devrildi. Feci kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Siirt'te Korkunç Kaza: TIR Devrildi, Yaralılar Var

Baykan ilçesi çıkışında plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilip Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu’nda Feci Kaza: Otomobil Bariyere SaplandıTEM Otoyolu’nda Feci Kaza: Otomobil Bariyere SaplandıGüncel

Kayseri'de Feci Kaza: Sürücü ve 2 Kişi YaralıKayseri'de Feci Kaza: Sürücü ve 2 Kişi YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bursa'da Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu, Litrelerce Ele geçirildi Bursa'da Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu, Litrelerce Ele geçirildi
Kaza Yapan Motokrosçunun Yardımına Askeri Helikopter Koştu Kaza Yapan Motokrosçunun Yardımına Askeri Helikopter Koştu
54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü? İşte Şaşırtan Hikayesi 54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü?
Ayva Yerken Bir Kez Daha Düşünün... Ayva Yerken Bir Kez Daha Düşünün...