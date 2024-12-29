Sarhoşken Pişkin, Ayıkken Pişman: Çilingir Sofrasını Bedavaya Getirdiler, Günler Sonra Çark Ettiler

Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir markette 21 Aralık'ta markete gelen iki kişi bir süre reyonlara baktıktan sonra alkol alacaklarını belirterek kasada bulunan Hülya Duran isimli işletme sahibi ile sohbet etmeye başladı. Kimliği belirsiz şahıslardan birisi Hülya Duran'dan fiyatlar ile ilgili bilgi alırken, diğeri market içerisinde dolaşmaya başladı.

ALKOL ŞİŞESİ BİR ANDA KAYBOLDU

Bir süre sonra kameranın kısmen gördüğü bir noktaya gelen şahıs elindeki alkol şişesini büyük bir ustalıkla sakladı. Bu noktada eline aldığı karton yemek tabağı ile kasadaki arkadaşının yanına giden şahıs bir süre bekledikten sonra araca gideceğini belirterek marketten çıktı. Hülya Duran ile konuşarak ürünler hakkında bilgi alan şahıs da arkadaşına bakıp hemen döneceğini belirterek dışarı çıktı ve bir süre sonra geri döndü. Alkol almaktan vazgeçtiklerini belirterek işletme sahibinden özür dileyerek ayrıldı. Yaşananlardan şüphe duyan işletme sahibi Hülya Duran ilk olarak bir miktar peynir, sucuk ve barbunya pilakinin eksik olduğunu fark etti.

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA GERİ GELİP ÖDEME YAPTI

Sosyal medyada yayılan kamera görüntüleri izleyenlere, “Çilingir sofrasını bedavaya getirmişler” dedirtti. Şahsın alkol şişesini büyük bir ustalıkla gizlediği anların çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından görüntüleri izleyen şahıslardan birisi dün olayın yaşandığı markete gelerek alınan ürünlerin ödemesini yaptı.

'PİŞMAN VE MAHCUPLARDI'

İşletme sahibi Hülya Duran, şahıslardan birinin markete gelerek olayı sosyal medyada gördüklerini ve o sırada alkollü olduklarını arkadaşının alkol şişesini aldığından haber olmadığını belirterek özür dilediğini söyledi. Duran, “Dün şahıslar sosyal medyada gördüklerini söylediler, bir tanesi geldi özür diledi ve ödemeyi yaptı. Sarhoş olduklarını olayı hatırlamadıklarını, sosyal medyada gördükten sonra dikkatlerini çektiğini söylediler. Biz de şikayetimizi geri çektik, arkadaşlara teşekkür ettik. Pişman olduklarını söylediler, olayı tatlıya bağladık. Doğru olan yanlışı düzeltebilmek, biz burada bir yanlışı düzelttik. Bu güzel bir şey, Çok pişman ve mahcuplardı. Bir daha bu kadar içmeyeceklerine dair söz verdiler. İlk defa böyle bir şey olduğunu ve tekrarının yaşanmayacağını söylediler. Ayrıca sucuktan zehirlenmemişler, bunu çok soran olmuştu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA