Kaza Yapan Motokrosçunun Yardımına Askeri Helikopter Koştu

Kaza, Peynir Taşı Yaylası'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bölgedeki bir grup motokrosçunun kaza yaptığı ihbarının gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Hızla olay yerine gelen AFAD Aydın, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kazazedelere ulaştı.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK OLUŞTU

1 motokrosçunun kırıklarının fazla olması ve sarp arazi yapısından dolayı helikopter talebinde bulunuldu. Bölgeye gelen Aydın Filo Komutanlığı'na bağlı askeri helikoptere alınan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA