İzmir’de 99 Okulda ‘ÇEDES’ Ataması! İmam, Müezzin, Vaiz… Hepsi Derse Girecek

Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde İzmir’in Bornova ilçesinde 99 okula imam, müezzin, vaiz atandı. 99 görevlendirmenin 60’ı ise ilkokul ve ortaokullara yapıldı.

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İzmir’de 99 Okulda ‘ÇEDES’ Ataması! İmam, Müezzin, Vaiz… Hepsi Derse Girecek

2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi dahilinde İzmir’de din görevlileri atandı.

İzmir’de 99 Okulda ‘ÇEDES’ Ataması! İmam, Müezzin, Vaiz… Hepsi Derse Girecek - Resim : 1

BirGün’de yer alan habere göre, proje kapsamında İzmir Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 99 okulda imam, hatip, vaiz, müezzin ve kuran kursu öğreticisi görevlendirmeleri yaptı.

99 görevlendirmenin 60’ının ilkokul ve ortaokullara yapılması dikkat çekerken, görevlendirmelerin tamamının AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın adını taşıyan Bilal Saygılı Camii’nden yapıldığı ifade edildi.

İzmir’de 99 Okulda ‘ÇEDES’ Ataması! İmam, Müezzin, Vaiz… Hepsi Derse Girecek - Resim : 2

“DİNİ İÇERİKLİ ETKİNLİKLER LAİK EĞİTİME AYKIRI”

Projenin öğrencilerin zihinsel gelişim süreçlerine aykırı olduğunu belirten Eğitim-Sen İzmir 4 Nolu Şube Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle tepki gösterildi: Okul içinde ve dışında yapılan dini içerikli, toplu namaz etkinlikleri ve öğrencilere mezarlık temizletilmesi gibi etkinlikler çocukların zihinsel gelişimi açısından sakıncalıdır. Sınıflarda dini içerikli etkinlikler (sınıflarda Kâbe ve mezar maketleriyle yapılan etkinlikler) laik eğitime ve eğitim-öğretimin amaçlarına temelden aykırıdır.

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Kaynak: BirGün

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