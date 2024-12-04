ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM Senaryosu! O ihtimal Yüzde 35 Zammı Geri Çekebilir: Muhalefet Şerhi Bile Koymuşlardı, TÜRK-İŞ’te Asgari Ücret Çıkmazı

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İHTİMALİ VAR MI?

Asgari ücret belirleme sürecinde iki farklı senaryoya yoğunlaşan SGK Uzmanı Murat Bal ise, “Asgari ücretin çok düşük belirlenmeyeceğini düşünüyorum. Eğer tek seferde belirlenirse farklı bir senaryo var. Zaten net konuşamamızın sebebi o. İki seferde belirlenirse farklı bir senaryo var. Sene ortasında güncellenecek bir zam yapılacaksa işverenler yüzde 35’ten bir adım geriye gidebilirler. Senaryo tamamen yıllık mı olacak yoksa bir önceki sene olduğu gibi iki seferde güncellenerek mi olacak… Buna göre şekillenecek” yorumunu yaptı.