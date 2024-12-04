ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM Senaryosu! O ihtimal Yüzde 35 Zammı Geri Çekebilir: Muhalefet Şerhi Bile Koymuşlardı, TÜRK-İŞ’te Asgari Ücret Çıkmazı
Asgari ücrete zam tartışmaları 10 Aralık’ta başlayacak komisyon görüşmelerine sayılı gün kala daha da alevlendi. Yeni asgari ücret belirlenirken hangi rakamların baz alınacağı ise bilinmezliğini koruyor. TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay’ın 2024 asgari ücret rakamının açıklanmasının ardından yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Peki asgari ücret ara zam konusunda muhalefet şerhi koyan işçilerin o açıklaması bu zam döneminde de masaya gelecek mi? SGK Uzmanı Murat Bal iki senaryoyu anlattı.
Türkiye’de milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. Artan hayat pahalılığı ve derinleşen ekonomik zorluklar sadece asgari ücret ile geçinenleri değil tüm toplum kesimlerini etkiliyor. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, masada işçileri temsil eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. 2025 asgari ücret zammı ile yeni rakamlara ilişkin iş dünyası yüzde 25-35 arasındaki bir artışa hazırlık yapmaya başladı. Ancak işçilerin, hükümet ve işverenin elini güçlendirmemek adına rakam vermekten kaçınması kamuoyunun merakını daha da artırıyor. Peki 2025’te asgari ücret nasıl şekillenecek? Beklentiler, pazarlıklar ve gerçekler arasında kritik bir yol ayrımı yaşanıyor.
“IMF DAHİL GÖRÜŞ AÇIKLIYOR” DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ
Bu kapsamda TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda ısrarlara rağmen rakamı açıklamak istemedi. Atalay, Yaklaşık 5 aydır herkesin asgari ücreti konuştuğunu, uluslararası örgütlerden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin asgari ücret zammıyla ilgili görüş dile getirdiklerini vurguladı.
“AÇIKLANAN ENFLASYON PAZAR İLE UYUMLU DEĞİL”
Hedef enflasyon ve gerçekleşecek enflasyon arasında git gel yapan yeni asgari ücret için Ergün Atalay, her ikisine de katılmadığını dile getirerek, “TÜİK’in verilerini markette, pazarda hissetmiyorum. Onların hesabıyla bizimki tutmuyor. İkisi de benim kafama yatmıyor. Açıklanan enflasyonla pazardaki enflasyon uyumlu gitmiyor” şeklinde yorumda bulundu.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İHTİMALİ VAR MI?
Asgari ücret belirleme sürecinde iki farklı senaryoya yoğunlaşan SGK Uzmanı Murat Bal ise, “Asgari ücretin çok düşük belirlenmeyeceğini düşünüyorum. Eğer tek seferde belirlenirse farklı bir senaryo var. Zaten net konuşamamızın sebebi o. İki seferde belirlenirse farklı bir senaryo var. Sene ortasında güncellenecek bir zam yapılacaksa işverenler yüzde 35’ten bir adım geriye gidebilirler. Senaryo tamamen yıllık mı olacak yoksa bir önceki sene olduğu gibi iki seferde güncellenerek mi olacak… Buna göre şekillenecek” yorumunu yaptı.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN MUHALEFET ŞERHİ KARARI ALINMIŞTI
2024 asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından TÜRK-İŞ yılda iki kez zam yapılması konusunda muhalefet şerhi koymuştu. Ergün Atalay 27 Aralık 2023’te yaptığı açıklamada, Türk-İş’in talebinin 18 bin lira ve yılda iki kez zam yapılması olduğunu ifade etmişti.
Atalay’ın ‘kırmızı çizgimiz’ dediği açlık sınırı da daha 30 Nisan 2024’te 17.735 lira olarak 17.002 liralık asgari ücreti aşmıştı. Kasım ayı itibarıyla bu rakam 20.562 TL oldu.