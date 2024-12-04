Çalıştığı Kuyumcuyu 20 Milyon Lira Dolandırdı, 1 Gün Hapis Cezası Aldı

Malatya'da kuyumcu Y.K.'yı yaklaşık 20 milyon TL dolandıran İ.A., 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, 14 günlük tutukluluk süresiyle cezası 1 güne indirildi.

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İddiaya göre, Malatya'da yaklaşık 1 yıl önce kent merkezinde kuyumculuk yapan Y.K., yanında çalışan İ.A.'nın hem müşteri hem de iş yeri hesaplarından yüklü miktarda vurgun yaptığını fark etti. Bunun üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulan İ.A., yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.A., 14 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

“YATARI DAHİ OLMAYAN KOMİK BİR CEZA ÇIKTI”

Geçtiğimiz günlerde görülen davada İ.A.'nın anlam veremedikleri bir şekilde 2 yıl 1 ay ceza aldığını, bu cezanın da daha önceki 14 günlük tutukluluk halinin düşürülmesiyle 1 güne ineceğini belirten kuyumcu Y.K.'nın Avukatı Emre Apak, karara itiraz edeceklerini söyledi. Yatarı dahi olmayacak kararın kriminal vakaların artmasına neden olacağını savunan Avukat Apak, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını kaydederek, sadece kendi dosyaları için değil kamu vicdanı ve suçluların benzer bir yola başvurmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Çalıştığı Kuyumcuyu 20 Milyon Lira Dolandırdı, 1 Gün Hapis Cezası Aldı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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