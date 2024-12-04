Ordu’daki Ölümcül’ Projeye Mahkemeden Ret

Ordu’nun Fatsa ilçesinde planlanan Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar Mahallesi Çevre Düzenleme Projesi’ne ilişkin verilen olumlu çevre etki değerlendirmesi (ÇED) kararının iptali için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne dava açılmıştı. O davada karar çıktı. BirGün’de yer alan habere göre, mahkeme projeyi hukuka aykırı buldu.

“TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ARTIRACAK”

Mahkeme kararında proje kapsamında denizin doldurulması ve üzerine inşa edilmesi planlanan yapıların, bölgedeki trafik yoğunluğunu artıracağı, Fatsa sahil yolunda ağır tonajlı araçların geçişini zorlaştıracağı ifade edildi.

“DENİZ CANLILARI ÜZERİNDE OLUMSUZLUKLAR YARATACAK”

Projede günde 92 araç seferi ile toplamda 18 bin 528 sefer yapılmasının öngörüldüğü, bu artışın ilçenin altyapısını aşacağı ve trafik kazaları ile can kayıplarını artıracağı, deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkileri olacağı, projenin deniz canlıları üzerinde ciddi olumsuzluklar yaratacağı ve bu konuda yeterli incelemenin yapılmadığı savunuldu.

Kaynak: BirGün