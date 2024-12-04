Dudak Uçuklatan Rakam! ABD'de 'Siber Pazartesi' Çılgınlığı: Milyarlarca Dolar Alışveriş Yaptılar

Adobe Analytics'in verilerine göre, "Siber Pazartesi"de mağazaların sunduğu fırsatlar ve promosyonlardan yararlanan tüketicilerin yaptığı harcamalar tahminleri aştı. Söz konusu günde tüketiciler çevrim içi olarak toplam 13,3 milyar dolar harcadı. Bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 7,3 artan harcama tutarı, 13,2 milyar dolarlık tahminin de üzerinde gerçekleşti. Amerikalı tüketicilerin Şükran Günü'nden "Siber Pazartesi"ye kadar olan 5 günlük dönemde yaptığı çevrim içi harcamalar ise geçen yıla kıyasla yüzde 8,2 artışla 41,1 milyar dolara ulaştı.

ŞÜKRAN GÜNÜ'NDEKİ HARCAMALARDA YÜZDE 9'A YAKIN ARTIŞ

Şükran Günü'nde yapılan çevrim içi harcamalar bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 8,8 artışla 6,1 milyar dolara çıkarken, "Black Friday" olarak adlandırılan günde yapılan harcamalar aynı dönemde yüzde 10,2 artarak 10,8 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF), Şükran Günü'nden "Siber Pazartesi"ye kadar olan beş günlük sürede 197 milyon kişinin alışveriş yaptığının tahmin edildiğini açıkladı.

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Black Friday", küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi ve Siber Pazartesi ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem, perakende sektörü için önem taşıyor.

Ülkede "tatil sezonu" olarak adlandırılan bu dönem, büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak nitelendirilirken, Amerikalı tüketicilerin ekonomik durumunun da bir ölçütü olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA