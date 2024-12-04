İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya… Hepsi Risk Altında! Hem Kokusuz Hem Zehirleyici

Hava durumlarına ilişkin yaptığı uyarılarla dikkat çeken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, korkutan bir uyarı daha yaptı.

“KÜKÜRTDİOKSİT KİRLİLİĞİ ARTACAK”

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Şen, “Önümüzdeki günlerde araç sayısının çok olduğu illerde sabah "fotokimyasal smog" kirliliği oluşur. Anadolu’da kömür yakılan bölgelerde kükürtdioksit kirliliği artar. Yüksek basınç rüzgarsız ortam oluşturuyor dolayısıyla kirleticiler dağılamıyor artıyor” diyerek büyükşehirleri uyardı.

“ÇOK ZEHİRLEYİCİ VE SİNSİ GAZDIR”

Hafta sonundan itibaren yüksek basınç etkisiyle hava kalitesinin düşeceğini belirten Şen “Lodos soba zehirlenmeleri oluşturabilir. Yanan sobaya üstten kömür ilave ederseniz üstten de tutuşturun. Karbon Monoksit çok zehirleyici ve sinsi gazdır. Havadan ağır ve kokusuzdur” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, en fazla aracın bulunduğu iller sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya yer alıyor.

FOTOKİMYASAL SMOG NEDİR?

Fotokimyasal smog (duman), endüstriyel endüstriyel işlemlerden ve otomobil egzoz gazlarından kaynaklanan hidrokarbon ve azot oksitleri emisyonlarının kirlettiği havada kuvvetli güneş ışığının etkisiyle gerçekleşen fotokimyasal tepkimenin oluşturduğu duman ya da pustur.

Ozon, azot dioksitin güneş ışığı ile fotolizinden elde edilen oksijen molekülü ile oksijen atomunun kombinasyonu sonucu oluşur. Güneş ışığı etkisiyle uçucu organik bileşikler ile azot oksit türevlerinin karmaşık reaksiyonu ile meydana gelir. Göz yanması, kronik hastalıklara sebep olabilir.