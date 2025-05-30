Gizli Kamera Skandalı Büyüyor! Şikayetçiler Arttı... Oğlu Konuştu: Haberi Var mıydı?

Denizli'de apart dairelere gizli kameralar yerleştirerek özellikle kız öğrencilerin mahrem görüntülerini kaydeden işletmeci Murat F. tutuklandı. Şikayetçi sayısı 6’ya yükselirken, soruşturma derinleşiyor.

Gizli Kamera Skandalı Büyüyor! Şikayetçiler Arttı... Oğlu Konuştu: Haberi Var mıydı?

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde akıl almaz bir olay ortaya çıktı. Apart işletmecisi Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum katındaki dairesini 3 odaya bölerek günlük kiralık olarak hizmete sundu. Ancak dairelere yerleştirdiği casus kameralarla, özellikle kız öğrencileri hedef alarak mahrem görüntülerini kaydettiği belirlendi. Şikayetçi sayısı 6’ya ulaşırken, şüpheli Murat F. tutuklandı.

Olay, apart dairesini kiralayan M.A.’nın yatağında uzanırken duvardaki üçlü prizde fark ettiği ışık yansımasıyla ortaya çıktı. Şüphe üzerine prizi söken M.A., içinde hafıza kartı bulunan casus kamera düzeneğini keşfetti ve durumu polise bildirdi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aparttaki üç odada yatak ve banyoları gören noktalara gizlenmiş casus kameralar tespit etti. Kameraların hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler bulundu.

Gizli Kamera Skandalı Büyüyor! Şikayetçiler Arttı... Oğlu Konuştu: Haberi Var mıydı? - Resim : 1

KIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALDI

Emniyetteki ifadesinde Murat F., kameraları fantezi amacıyla yerleştirdiğini ve görüntüleri hem canlı izlediğini hem de kaydettiğini itiraf etti. Yaşananlardan utandığını iddia eden şüphelinin, kiralık apart ilanlarında “öğrenci dostu” ifadesiyle özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı. Apartın camındaki ilanda “kız öğrenciye” ibaresi dikkat çekerken, sosyal medyada da Murat F.’den şikayetçi olunması için çağrılar yapıldı.

ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTIYOR

Soruşturma kapsamında Murat F.’nin oğlu H.B.F.’nin (20) de ifadesine başvuruldu. H.B.F., gizli kameralardan haberi olmadığını ve zaman zaman kendisinin de bu daireleri kullandığını belirtti. Polis, hafıza kartlarındaki görüntüleri inceleyerek mağdurları tespit etmeye çalışıyor. Şu ana kadar şikayetçi sayısı 6’ya yükselirken, ekipler diğer mağdurlara ulaşıp şikayetçi olup olmayacaklarını soracak.
Murat F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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