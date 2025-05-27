Kiralık Apartta Gizli Kamera Rezaleti! Skandal Olayda Utanç Verici Savunma, Mağdurlar Tek Tek Tespit Ediliyor

Skandal olay, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında kalan M.A.’nın, odasındaki prizden yayılan ışıktan şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Prizi söken M.A., içine gizlenmiş bir kamera buldu ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, Filiz’e ait üç farklı dairede arama yaptı. Yapılan incelemede, çeşitli prizlerin içerisine yerleştirilmiş gizli kameralar bulundu.

CANLI CANLI İZLİYORMUŞ

Polisin elde ettiği bilgilere göre, apart sahibi Filiz bu daireleri günlük ve saatlik olarak kiraya veriyor, odalara yerleştirdiği kameralarla hem canlı yayın izliyor hem de görüntüleri kayıt altına alıyordu. Kameralardan çıkan hafıza kartlarında, birçok kişiye ait özel anlara dair görüntüler tespit edildi.

TUTUKLANDI

Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz, gözaltına alındı. İncelemede; gizli kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüleri olduğu belirlendi. Filiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FANTEZİ AMACIYLA YERLEŞTİRMİŞ!

Filiz'in polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Filiz ifadesinde; gizli kameraları prizlere fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını söylediği öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTIYOR

Şikâyetlerin artması üzerine soruşturma derinleştirildi. Olayın basına yansımasının ardından, apartta konaklamış ve gizlice kayda alınmış olabileceğinden şüphelenen dört kişi daha polise başvurarak şikayetçi oldu. Şikayetçi sayısı böylece beşe yükseldi.

TÜM MAĞDURLAR TEK TEK TESPİT EDİLECEK

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen hafıza kartlarındaki görüntüleri incelemeye aldı. Kaydedilen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve bu kişilerin şikayetçi olup olmayacaklarının araştırılması sürüyor.

Kaynak: DHA