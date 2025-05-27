Küçükçekmece'de Korku Dolu Anlar! Sesi Duyan Köşe Bucak Kaçtı

İstanbul Küçükçekmece’de bir mahallede korku dolu anlar yaşandı. Apartmanın önünde bekleyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Herkesin büyük paniğe sokan saldırıda bir kişi bacağından yaralanırken, şüpheli ise polis tarafından aranmaya devam ediyor.

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Küçükçekmece’de Kanarya Mahallesi Saka Kuşu Sokak'ta saat 12.30 sıralarında tüm mahalleyi ayağa kaldıran bir olay yaşandı.

Küçükçekmece'de Korku Dolu Anlar! Sesi Duyan Köşe Bucak Kaçtı - Resim : 1

Otomobille sokağa giren şüpheliler, apartman önünde bekleyen 2 arkadaşa henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açıp kaçtı. 19 yaşındaki Ahmet Karadağ korkutan saldırıda bacağından yaralandı.

Polis ekipleri sokağı emniyet şeridiyle kapatarak incelemelerde bulundu. Ekipler incelemede 5 adet boş kovan boş bulurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de Korku Dolu Anlar! Sesi Duyan Köşe Bucak Kaçtı - Resim : 2

'SESLERİ DUYDUK KOŞTUK'

Yaralı Ahmet Karadağ'a yardım eden Ramazan Tokşak korku dolu o anları şöyle anlattı: Silah seslerini duyduk. Koştuğumuzda zaten araç kaçmıştı. Bana doğru koşan iki kişi gördüm, zaten birisi merdivenlerin oraya düşmüştü. Bacağından vurulmuş. İlk müdahaleyi ben yaptım. Bezle sardım ama sonra ambulans geldi.

Küçükçekmece'de Korku Dolu Anlar! Sesi Duyan Köşe Bucak Kaçtı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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