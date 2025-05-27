İBB'den Toplu Taşıma İçin Flaş Karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde toplu ulaşımı ücretsiz yaptı. Panorama 1453 Tarih Müzesi’ne girişler de ücretsiz olacak; şehirde yürüyüş ve konser gibi etkinlikler düzenlenecek.

İBB'den Toplu Taşıma İçin Flaş Karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünü kutlamak için 29 Mayıs Perşembe günü toplu ulaşım araçlarını ücretsiz hale getirdi. İBB’nin açıklamasına göre, “Kişiselleştirilmiş İstanbulkart” sahipleri, entegrasyona dahil İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Fetih kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. 29 Mayıs’ta Edirnekapı’dan Saraçhane’ye bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından Saraçhane’de “Yüksek Sadakat” grubunun sahne alacağı bir konser düzenlenecek. Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ücretsiz giriş için Radar Türkiye uygulamasındaki “İşlemler” sekmesinde yer alan karekodu göstermenin yanı sıra kimlik kartı ibraz edilmesi gerekecek.

Hafta sonu ise fetih temalı geziler yapılacak. “Fetih’in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi” ve “Fetih’in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi” ile İstanbullular, tarihe yolculuk yapacak.

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Kaynak: AA

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