Trabzon'da Şehir İçi Dolmuş Şarampole Yuvarlandı

Trabzon'da Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu'nun alt kısmında seyir halindeki bir şehir içi dolmuş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana yuvarlandı.

Saat 14.15 sularında meydana gelen kazada, dolmuş yan yatarak ağaçlık alanda durabildi. Araçta bulunan şoför ve dört yolcu, araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve sağlık personeli, adeta zamanla yarışarak yaralıları araçtan çıkardı.

Kazazedeler, KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor ancak bazı yolcuların travma geçirdiği öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, araç teknik arızası ya da yola aniden çıkan bir engel ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA