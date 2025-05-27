Kahreden Ölüm: Kalp Krizi Geçiren Çocuk Kurtarılamadı
Siirt'te kalp krizi geçiren 6 yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek, ambulans helikopterle sevk edildiği Ankara’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Siirt'in Baykan ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek'in yaşam mücadelesi acı sonla bitti. Küçük çocuk, kalp krizi teşhisiyle sevk edildiği Ankara'da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün sabah saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde yaşandı. Evinde fenalaşan Muhammed Yusuf, ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği anlaşılan minik Yusuf, durumu ağırlaşınca önce Diyarbakır'a, ardından da ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Ankara'daki hastanede yoğun bakıma alınan Muhammed Yusuf, doktorların saatler süren müdahalesine rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Muhammed Yusuf, memleketi Baykan'da, Atabağı beldesindeki aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yaşanan acı olay, ilçede büyük üzüntüye yol açtı.
Kaynak: DHA