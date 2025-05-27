Geri Manevra Faciası: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, geri manevra yapan otomobilin çarptığı 63 yaşındaki Gazali Dağlı yaşamını yitirdi.

Kervan Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, M.S.Ç. yönetimindeki 45 TE 375 plakalı otomobil geri manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Gazali Dağlı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dağlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA