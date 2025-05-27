Muğla'da Yerleşim Yerine Yakın Yerde Orman Yangını
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
YERLEŞİM YERİNE ÇOK YAKIN
Yangına karadan arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilirken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı.
Rüzgârın etkisiyle yayılma riski bulunan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: DHA
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