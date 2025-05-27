Kahramanmaraş'ta Konteyner Kent Alevlere Teslim Oldu

Kahramanmaraş'ta Suriyeli depremzedelerin kaldığı konteyner kentte çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyük korkuya neden olan yangında birçok konteyner zarar gördü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Konteyner Kent Alevlere Teslim Oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, deprem sonrası kurulan geçici barınma alanında yangın paniği yaşandı. Tepebaşı Mahallesi'nde, Suriyeli depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çok sayıda konteyneri etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine Elbistan İtfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Konteyner Kent Alevlere Teslim Oldu - Resim : 1

Yangında can kaybı yaşanmazken, birçok konteynerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Konteyner kentte yaşayanlar büyük panik yaşarken, bazı aileler kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak yangından kurtuldu. Sosyal yardımlaşma ekipleri zarar gören ailelerin geçici olarak farklı alanlara yerleştirileceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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