Eşi, Çocuklarının Bakıcısıyla Kaçmıştı... 20 Yıl Önce Ölü Bulunan Kadının Katili Ortaya Çıktı

ABD'de yaklaşık 20 yıl önce aile şirketinin içinde vurularak öldürülmüş halde bulunan 39 yaşındaki Doris Worrell'ın ölümü sonunda aydınlandı. Kadının 58 yaşındaki eşi Jon Worrell, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçekleşen ölümle bağlantılı olarak "kasıtlı cinayet", "cinayet işlemek için komplo kurma" ve "ağır darp" suçlarından tutuklandı.

Doris Worrell'ın ölü bulunduğu zaman polis, kadının yanlış giden bir soygunun kurbanı olduğunu ya da Jon'un işine son verdiği bir kişi tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu. Ancak yıllar sonra delil yetersizliği nedeniyle dava kapandı. Georgia Soruşturma Büros'ndan Jason Seacrist, düzenlediği basın toplantısında, o dönem olay yerinde "kederli bir koca" gibi görünen Jon'un eşinin öldürülmesini planladığını düşündüklerini açıkladı.

BAKICI DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

Seacrist, Jon ve Doris'in evliliklerinde sorunlar olduğunu öğrendiklerini ve bu sorunlar arasında Jon'un o zamanki çocuk bakıcısı Paola Yarberry ile yaşadığı ilişki olduğunu da belirtti. Seacrist, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Jon, Doris'ten boşanırsa çocuklarını kaybedeceğinden endişe ediyordu. Bu düşünceler onu eşini öldürmesi için birini bulmaya yöneltti" dedi.

Doris'in ölümünden sonra Jon ile Paola'nın Kosta Rika'ya taşınıp orada çocuklarla birlikte yaşadıkları ortaya çıktı. Bir süre önce ise Jon ve Paola'nın ilişkilerini sona erdirdikleri ve Jon'un ABD'ye geri döndüğünü öğrenildi. Faili meçhul ölümü araştırmak için Kosta Rika'ya giden polis, kadından aldıkları bilgilerle Jon'u tutuklayacak kadar delil elde etmiş oldu.

Doris'in ablası LeAnn Tuggle, davanın peşini bırakmadıkları için polise teşekkür ederek merhum kardeşinden “anne olmayı bu dünyadaki her şeyden daha çok seven” biri olarak bahsetti. Tuggle, "Çok nazik bir insandı. Onun ölümüne dahi nazik biri olması sebep olmuş olabilir" dedi.