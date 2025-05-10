Çalık Holding'den Tazminatını İsteyen İşçi Dövülerek Öldürülmüştü: 6 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi

Erol Eğrek, Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılınca alması gereken tazminatı alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan Erol Eğrek hayatını kaybetti.

Olayın ardından 6 güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'AYAĞIYLA GİTTİ, CENAZESİ GELDİ'

Eğrek'in kardeşi İbrahim Eğrek, yaptığı açıklamada yaşadıkları acıyı ve öfkeyi dile getirerek, "Ayağıyla sapasağlam giden çocuk, ceset olarak geldi. Dört çocuğu kaldı. Bunu mu hak etti? Çikolata cebinde gezerdi sokaktaki çocuklar için, kediler için yem taşırdı. Elindeki silahı aldıktan sonra linç edip öldürene kadar dövmüşler" dedi.

İbrahim Eğrek, adalet talebini yineleyerek, "Bu çocuk hiçbir şekilde kendine zarar verecek biri değildi. Sadece sesini duyurmak istedi. Ama şimdi gasilhane kapısından çıktı. Adalet istiyorum. O çocukların hakkını kimse yiyemez" ifadelerini kullandı.

'DARP SONUCU ÖLDÜ'

Erol Eğrek'in kızı Zehra Eğrek ise "Hepimizi yetim bıraktılar. Video paylaşıyorlar yürüyerek girdi diye. Şimdi ben hastaneden babamın cansız bedenini çıkarıp camiye getirdim. Yürüyerek girmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Babam darp sonucu öldü" diyerek gözyaşları içinde konuştu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eğrek'in cenazesi bugün Güzelyalı Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Tuzla Aydıntepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılan yüzlerce kişi, gözyaşları içinde Erol Eğrek'e veda etti. Cenazede, "Adalet istiyoruz” sloganları yükseldi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası görüntüleri, tanık beyanları ve adli raporlar inceleniyor. Gözaltındaki 6 güvenlik görevlisinin savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanıp tutuklanmayacağı kamuoyunca merakla bekleniyor.

Kaynak: DHA-ANKA