Milli Piyango Satıcıları Kara Kara Düşünüyor, Saatler Kala Çöktü! Binlerce Liralık Zarar Var

Tüm Türkiye yeni yıla hazırlanırken, İzmir’de yeni yılın simgesi piyango biletlerinin satışına ilişkin bir sorun yaşandı. Çok sayıda bilet satıcısı, Milli Piyango İdaresi’nden çeyrek biletleri alamadı. Satıcılara sistem arızası yaşandığı söylendi.

“SİSTEM ARIZALI DİYE VERMEDİLER”

32 yıldır milli piyango bileti satan Yasemin Zeytinli, bir günde 5-6 bin lira zararı olduğunu belirterek “İlk defa bu sene böyle bir şey yaşıyorum. Sabah saat 07.00’de gittik bilet alacaktık. ‘Sistem arızalı’ diye vermediler. Dün telefonlarımıza mesajlar geldi ’12.00’ye kadar biletleri alabilirsiniz’ diye. Bugün mağdur olduk. Bugün para kazanacaktık, bugün yılbaşı günü” dedi.

“ZARARIM EN AZ 5-6 BİN LİRA”

“İlk defa böyle bir rezalet gördüm. Sadece 14 tane tam biletim var” diye isyan eden Zeytinli şunları söyledi: Şu anda elde olan çeyrek biletler de karaborsaya düşecek. Bugün belki bin kişi çeyrek bilet için geldi, gitti. Benim bugün zararım en az 5-6 bin lira.

“DEVLETE YÜZDE 40’A YAKIN VERGİ GİDECEKTİ”

Biletlerin karaborsaya düşeceğini ifade eden İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak ise “Bizim bayilerimiz limit artışı yaparak bankaya para yatırıyorlar, bunun karşılığında bilet alıyorlar. Limit artışını yaptılar, gittiler sistem çalışmadı. ‘Sistem çökmüş’ dediler. Bayilere bilet vermediler. Şu anda binlerce bilet içeride denilip yok edilecek. Bu piyasaya sürülseydi devlete yüzde 40’a yakın vergi gidecekti. Devlet burada mağdur oldu, üyelerimiz para kazanamadı” dedi.

"MAĞDURİYETİMİZİ KİM ÇÖZECEK BİZİM?”

“Aydın, Manisa ve bütün Ege illerinden bayiler gelmişti. Hepsi yol masrafı etkiler, limit artışı yaptılar, İzmir'e geldiler. Sonra bilet alamadılar” diyen Çakmak, “Gerekirse hukuki olarak da yollara başvuracağız. Yani kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Bu mağduriyetimizi kim çözecek bizim? Biz çözüm istiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA