Başından Silahla Vurulmuş Halde Bulunmuştu! Son Yolculuğuna Uğurlandı

17 yaşındaki genç kız Sakarya’da evde başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Başından Silahla Vurulmuş Halde Bulunmuştu! Son Yolculuğuna Uğurlandı

Olay dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Melek B.’yi ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi’nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Melek B. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, Akyazı Boztepe Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından Boztepe Mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: İHA

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