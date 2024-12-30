Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Annesini Kalbinden Vurarak Öldürdü

Kadın cinayetinin bu seferki adresi Diyarbakır oldu. 50 yaşındaki kadın, oğlu tarafından kalbinden vurularak öldürüldü.

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Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Annesini Kalbinden Vurarak Öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen B.Y. (20), annesi Yezda Akgül (50) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Yalçınkaya, tabancayla ateş ederek annesini kalbinden vurdu. Yalçınkaya, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede Yezda Akgül’ün öldüğü belirlendi. Akgül'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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