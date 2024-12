CHP’li Asu Kaya, Hataylı Depremzedelerle Yeni Yılı Karşılayacak! ‘Hala Konteynırlarda Kalan Kadınları Dinleyeceğiz’

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, yeni yıl programlarına ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

Yeni yılı deprem felaketini yaşayan Hatay’da depremzedelerle birlikte karşıladıklarını belirten Kaya “Yeni yılda, Hatay’lı kadınlarla dayanışmayı büyüterek mücadelemizi genişleteceğimize, kadınların sesini yükselteceğimize inanıyorum” dedi.

“GÜVENLİ KONUTLARDA YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Deprem sonrasında çoğu insanın hala Hatay’da yaşadığına dikkat çeken Asu Kaya, Hataylı kadınların isteklerini şöyle dile getirdi: Hatay’da kadınlar hayatlarını güvenli bir ortamda sürdürebilmek için mücadele veriyor. Devletin onlara verdiği “konut” sözlerini sürekli ertelemesini değil bir an önce güvenli yerleşim alanlarında yapılacak konutlarda yaşamak istiyoruz diyorlar.

“HATAY’DA KADINLARI DİNLEYECEĞİZ”

Kadınların önünde hala ciddi sorunların var olduğunu belirten Kaya “Hatay’da hala konteynırlarda, çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan, her türlü şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmaya devam eden, yarınını göremeyerek yaşam mücadelesi veren ve sorunları hala çözülmemiş olan kadınlarla yeni yıla girerken bir arada olmak için kentte olacak ve kadınları dinleyeceğiz” dedi.

“SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR YIL DİLİYORUM”

Yeni yılda, Hataylı kadınlarla dayanışmayı büyütecekleri mesajını veren Kaya, “2025’in her alanda yaşanan eşitsizliklerin ve kadına karşı şiddetin son bulduğu, çocukların ve kadınların kendilerini evlerinde, sokaklarda her daim güvende hissedecekleri, adaletin her alanda sağlanacağı, herkes için sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

