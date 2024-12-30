DEM Parti'den 'İmralı' Kararı: 'Tek Bir Cümle Kurmak Gerekirse' Diyerek Açıkladılar

Türkiye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrıların ardından, yeni bir sürece girilirken, DEM Partili isimler Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın İmralı’da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesi Türkiye gündeminde kendisine büyük yer buldu.

Görüşme sonrası kısa bir yazılı açıklama yapılırken, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

'ÇOK DAHA UMUTLUYUZ'

Konuya ilişkin Önder ve Buldan cephesinden yeni bir açıklama yapılırken, mesele ‘belirli bir olgunluğa ulaşıncaya kadar’ basına bir bilgilendirme sunulmayacağı bildirildi. Açıklamada, “Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz” denildi.

Konuya ilişkin açıklamanın tamamında şunlar belirtildi:

Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız.