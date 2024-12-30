DEM Parti Nasıl Bir Yol İzleyecek? Pervin Buldan Açıkladı: Heyete Yeni İsim Katılıyor

DEM Partili vekiller Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Buldan yaptığı yeni açıklamada, partilerle yapılacak görüşmelerde heyete bir ismin daha katılacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
DEM Parti Nasıl Bir Yol İzleyecek? Pervin Buldan Açıkladı: Heyete Yeni İsim Katılıyor

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Öcalan'ın çağrıları aktarıldı.

Öcalan açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" ifadelerini kullandı. Öcalan çözüm için TBMM'yi işaret etti.

TARİH BELLİ DEĞİL

Pervin Buldan'dan görüşmeye ilişkin yeni açıklama geldi. Buldan, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını aktardı.

AHMET TÜRK DE KATILACAK

Serbestiyet’ten Hilal Köylü'ye konuşan Buldan, DEM heyetine yeni bir ismin geleceğini belirtti. Buldan şöyle konuştu:

"Barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz. İmralı’da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptık.

Şimdi meclisteki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız.”

Mehmet Uçum'dan DEM-İmralı Görüşmesi Sonrası Kritik Mesaj: Türkiye Yüzyılı, Türk ve Kürt YüzyılıdırMehmet Uçum'dan DEM-İmralı Görüşmesi Sonrası Kritik Mesaj: Türkiye Yüzyılı, Türk ve Kürt YüzyılıdırSiyaset

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından ‘İmralı’ Mesajı : ‘Tarihi Bir Fırsatın Eşiğindeyiz’DEM Parti Eş Genel Başkanlarından ‘İmralı’ Mesajı : ‘Tarihi Bir Fırsatın Eşiğindeyiz’Siyaset

Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Bileti Kesilen İsimler! Seyirciler Yıkıldı Kızılcık Şerbeti Dizisinde Bileti Kesilen İsimler! Seyirciler Yıkıldı
54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü? İşte Şaşırtan Hikayesi 54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü?
AKP'li Elitaş'tan 'Erken Seçim' Çıkışı! İlk Kez Net Tarih Verdi AKP'li Elitaş'tan 'Erken Seçim' Çıkışı
Özgür Özel'den Öcalan'ın Mesajlarına İlk Yorum Özgür Özel'den İmralı Mesajlarına İlk Açıklama