DEM Parti Nasıl Bir Yol İzleyecek? Pervin Buldan Açıkladı: Heyete Yeni İsim Katılıyor

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Öcalan'ın çağrıları aktarıldı.

Öcalan açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" ifadelerini kullandı. Öcalan çözüm için TBMM'yi işaret etti.

TARİH BELLİ DEĞİL

Pervin Buldan'dan görüşmeye ilişkin yeni açıklama geldi. Buldan, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını aktardı.

AHMET TÜRK DE KATILACAK

Serbestiyet’ten Hilal Köylü'ye konuşan Buldan, DEM heyetine yeni bir ismin geleceğini belirtti. Buldan şöyle konuştu:

"Barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz. İmralı’da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptık.

Şimdi meclisteki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız.”