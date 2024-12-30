CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Yeni Yıla Depremzede Kadınlarla Girecek

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, yeni yılı depremin acılarını en çok yaşayan Hatay’da, depremzede kadınlarla karşılayacak. Kaya, konuya dair yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen, 11 ili etkileyen depremlerden en çok etkilenen ve en çok kayıp veren kentlerin başında Hatay’ın geldiğini belirtti.

"ŞİDDETE MARUZ KALIYORLAR"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya açıklamalarına şöyle devam etti:

“Depremde 50 binden fazla canımızı kaybettik, en çok da Hatay’da can kaybı yaşadık. Binlerce bina yıkıldı. Toplum olarak, en çok da kadınlar olarak etkilerini senelerce hissedeceğimiz büyük bir acı yaşadık. Ve deprem sonrası gördük ki, depremlerden en çok etkilenen kadınlar. Ülkemizin en temel sorunlarından olan eşitsizliğin deprem sonrası Hatay’da ve tüm deprem illerinde derinleştiğini ve kadınların ekonomik, fiziksel ve sosyal olarak şiddete daha fazla maruz kaldıklarını biliyoruz.

"KADINLAR HATAY'DA MÜCADELE VERİYOR"

Nitekim, depremden bu yana Hatay’da hala konteynerlerde. çadırlarda yaşıyor kadınlar. Hayatlarını güvenli bir ortamda sürdürebilmek için Hatay’da mücadele veriyor kadınlar. Devletin onlara verdiği “konut” sözlerini sürekli ertelemesini değil bir an önce güvenli yerleşim alanlarında yapılacak konutlarda yaşamak istiyoruz diyor kadınlar, Barınma, istihdam, eğitim, sağlık .Her bir başlık hala ciddi sorunlar halinde önce kadınların önünde duruyor.

"YENİ YILA GİRERKEN KADINLARI DİNLEYECEĞİZ"

Ben de depremzede bir kadın, bir anne ve bir sağlık emekçisi olarak ilk günden bu yana depremzede kadınların yanında yer almış, sorunlarını onlarla birlikte yaşamış biriyim. Bu nedenle, depremin üzerinden geçen 23 aylık süreçte, acıların en çok yaşandığı Hatay’da hala konteynerlerde, çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan, her türlü şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmaya devam eden, yarınını göremeyerek yaşam mücadelesi veren ve sorunları hala çözülmemiş olan kadınlarla yeni yıla girerken bir arada olmak için kentte olacak ve kadınları dinleyeceğiz.

Yeni yılda, Hataylı kadınlarla dayanışmayı büyüterek mücadelemizi genişleteceğimize, kadınların sesini yükselteceğimize inanıyorum. Bu vesileyle, herkesin yeni yılını kutluyor, 2025’in her alanda yaşanan eşitsizliklerin ve kadına karşı şiddetin son bulduğu, çocukların ve kadınların kendilerini evlerinde, sokaklarda her daim güvende hissedecekleri, adaletin her alanda sağlanacağı, herkes için sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyor, bunun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadelemizi sonuna kadar vereceğimizi belirtmek istiyorum.”