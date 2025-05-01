Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor
Bir zamanlar mutfakların gözdesiydi, şimdi koleksiyonerlerin yeni tutkusu oldu. El işçiliğiyle üretilen bakır tavalar, nostalji meraklılarının ilgisiyle birlikte altınla yarışan fiyatlara ulaştı. Koleksiyonerlerin her yerde mumla aradığı antika değeri taşıyan özel bakır tavalar 150 bin TL’ye satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıllar önce mutfakların vazgeçilmezi olan bakır tavalar, şimdi koleksiyoncuların peşine düştüğü değerli birer antika haline geldi. Eskiden sadece yemek pişirmede kullanılan bu nostaljik ürünler, günümüzde hem kültürel miras hem de yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.
BİR ZAMANLAR HERKESİN MUTFAĞINDA VARDI
Bir dönemin klasik mutfak eşyaları arasında yer alan bakır tavalar, artık çevrim içi satış platformlarında binlerce liraya alıcı buluyor. Özellikle el işçiliğiyle üretilmiş, iyi korunmuş ve yıllanmış modeller, koleksiyonerler tarafından büyük ilgi görüyor. Zamanla kararan yüzeyleri dahi bu eşyaların değerini artırıyor.
FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR, 150 BİN TL’YE SATILIYOR
Bakır tavaların bazı modelleri öyle ilgi çekiyor ki, kilo fiyatları neredeyse güncel altın fiyatlarıyla başa baş gidiyor. İnternette satışa sunulan el işçiliği bakır tavaların fiyatı 3 bin TL’den başlayıp 150 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Antika değeri taşıyan özel parçalar ise bu rakamların da üzerine çıkabiliyor.
SADECE EŞYA DEĞİL, GEÇMİŞİN SİMGESİ
Günümüzde nostalji meraklılarının radarına giren bu bakır ürünler, yalnızca mutfak eşyası olarak değil, geçmişe duyulan özlemin ve el emeğine verilen değerin bir sembolü olarak görülüyor. Geçmişte pazarlarda birkaç liraya alıcı bulan bu tavalar, artık hem manevi hem de maddi anlamda büyük değer taşıyor.