Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor

SADECE EŞYA DEĞİL, GEÇMİŞİN SİMGESİ

Günümüzde nostalji meraklılarının radarına giren bu bakır ürünler, yalnızca mutfak eşyası olarak değil, geçmişe duyulan özlemin ve el emeğine verilen değerin bir sembolü olarak görülüyor. Geçmişte pazarlarda birkaç liraya alıcı bulan bu tavalar, artık hem manevi hem de maddi anlamda büyük değer taşıyor.