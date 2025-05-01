Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor
Evinin bir odasını atölyeye çevirdi, Rusya’dan özel getirttiği taşla 2 ay boyunca el emeğiyle çalıştı. Ortaya çıkan tespih sadece koleksiyon değeriyle değil, 450 bin TL’lik fiyatıyla da dikkat çekti.
Kaynak: AA
Erzurum’da yaşayan 25 yıllık nakkaş ustası Kadir Çelebi, baba mesleğini evinin bir odasında sürdürüyor. El emeğiyle şekillendirdiği eşsiz tespihler arasında son çalışması, gerek malzemesi gerekse işçiliğiyle dikkat çekiyor. Rusya’nın Kaliningrad şehrinden özel olarak getirttiği kaya damla kehribarla hazırladığı tespihi 2 ayda tamamlayan Çelebi, bu özel eseri 450 bin TL’ye satışa sundu.
2 AY BOYUNCA 6 SAAT ÇALIŞTI
Evini atölyeye çeviren Çelebi, bu özel tespihi üretmek için 2 ay boyunca her gün 6 saat çalıştı. Tamamı el işçiliği olan tespihte, 24 ayar tam 55 gram altın kullanıldı. Kehribar taşının hassas yapısı nedeniyle en ufak bir hatanın tespihin bütün sürecini çöpe atabileceğini belirten usta, üretim aşamasında büyük titizlikle çalıştığını vurguladı.
“BU BENİM İÇİN TESPİH DEĞİL, SANAT ESERİ”
Yaptığı işlerde her zaman kaliteye ve farklılığa önem verdiğini dile getiren Kadir Çelebi, bu özel çalışmasının kendisi için bir sanat eseri niteliğinde olduğunu belirtti. Çelebi, “Her aşamasında dikkatli çalıştım, çünkü bu tür bir malzemede hata geri dönüşsüz olur. Altın işçiliği ve taşın oyulması çok zahmetliydi. Bunu satın alan kişi koleksiyonuna ekleyecek ama benim gözümde bu tespih paha biçilemez” dedi.
ALTIN KIYMETİNDE EL İŞÇİLİĞİ
Sadece üzerindeki altının maliyeti 250 bin TL olan tespih, kehribar taşının işlenmesi ve telkari detaylarıyla birlikte toplamda 450 bin TL’ye ulaştı. Koleksiyon değeri taşıyan bu tespih, hem kullanılan malzeme hem de ustalığın birleşimiyle adeta mücevher niteliğinde.
DAMLA KEHRİBARI İŞLEMESİ ÇOK ZOR
Damla kehribarın işlenmesinin son derece hassas olduğunu belirten Çelebi, özellikle oyma ve altın yerleştirme aşamasının yüksek dikkat gerektirdiğini söyledi. “Tespihten anlamayanlar fiyatı duyunca şaşırıyor. Ama bu taşın kırılganlığı, el işçiliğinin zorluğu ve kullanılan altın göz önünde bulundurulduğunda bu rakam çok normal” ifadelerini kullandı.