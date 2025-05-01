Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor

“BU BENİM İÇİN TESPİH DEĞİL, SANAT ESERİ”

Yaptığı işlerde her zaman kaliteye ve farklılığa önem verdiğini dile getiren Kadir Çelebi, bu özel çalışmasının kendisi için bir sanat eseri niteliğinde olduğunu belirtti. Çelebi, “Her aşamasında dikkatli çalıştım, çünkü bu tür bir malzemede hata geri dönüşsüz olur. Altın işçiliği ve taşın oyulması çok zahmetliydi. Bunu satın alan kişi koleksiyonuna ekleyecek ama benim gözümde bu tespih paha biçilemez” dedi.