Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu
Altın fiyatlarındaki rekor artış, Trabzon’un geleneksel hasır bilezik setlerini lüks bir yatırım aracına dönüştürdü. Fiyatlar 465 bin TL’den başlayıp 1,5 milyon TL’ye kadar çıkarken, düğünlerde bu takıyı takmak artık hayal oldu.
Kaynak: İHA
Altın fiyatlarının tarihi zirveleri görmesi, düğünlerin vazgeçilmezi olan Trabzon hasır bileziği setlerini de vurdu. Özellikle gram altındaki sert yükseliş sonrası, bu geleneksel takı setine ulaşmak giderek zorlaşıyor. Şu an piyasada en uygun Trabzon hasır bilezik seti 465 bin TL’den başlarken, bazı modellerin fiyatı 1,5 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.
HASIR BİLEZİK ARTIK HAYAL OLDU
Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altındaki hızlı yükselişin sektörü doğrudan etkilediğini belirtti. Yazıcı, “Altın fiyatı tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda gram altın 4 bin 400 TL’ye kadar yükselmişti, bu hafta ise 4 bin 150 TL seviyelerine indi. Ancak genel seyir yukarı yönlü” dedi.
Yazıcı, altın piyasasının belirsizliğine dikkat çekerek, “Trump’ın Çin ve Avrupa ülkelerine uyguladığı gümrük vergileri, küresel ekonomik gerilimleri artırdı. Bu da altını daha cazip bir yatırım aracı haline getiriyor. Yatırımcılar paniğe kapılmasın, altın alımı mantıklı bir tercih olabilir” ifadelerini kullandı.
TRABZON SETİ SATIŞLARI DÜŞTÜ
Artan maliyetler nedeniyle Trabzon hasır bileziği satışlarında ciddi bir düşüş yaşandığını söyleyen Yazıcı, “Eskiden düğünlerde 19 sıra hasır takılırdı, şimdi 13 ya da 11 sıraya kadar düşürüldü. Hatta bazı çiftler yalnızca alyans ve bir çift küpe ile düğünü tamamlıyor” dedi.
EN UCUZU 465 BİN TL’YE SATILIYOR, 1,5 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR
Geçmişte uygun bir hediye alternatifi olan çeyrek altının da 7.500 TL seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Yazıcı, “Bugün gram altın 4.200 TL civarında. Trabzon hasırı en az 95 gramdan başlıyor ve bu da yaklaşık 465 bin TL ediyor. Orta segmentteki 150 gramlık modeller 735 bin TL seviyelerinde. En yüksek modeller ise 1,5 milyon TL’ye kadar ulaşıyor” diye konuştu.
Altın fiyatlarının yükselmesi, geleneksel takı tercihlerinde sadeleşmeye neden oldu. Yazıcı, yaz sezonundan umutlu olduklarını belirtse de, sektörde eski hareketliliğin yakalanmasının zor olduğunu ifade etti.