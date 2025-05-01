Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu

EN UCUZU 465 BİN TL’YE SATILIYOR, 1,5 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR

Geçmişte uygun bir hediye alternatifi olan çeyrek altının da 7.500 TL seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Yazıcı, “Bugün gram altın 4.200 TL civarında. Trabzon hasırı en az 95 gramdan başlıyor ve bu da yaklaşık 465 bin TL ediyor. Orta segmentteki 150 gramlık modeller 735 bin TL seviyelerinde. En yüksek modeller ise 1,5 milyon TL’ye kadar ulaşıyor” diye konuştu.