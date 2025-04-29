1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı toplu taşıma hatlarının ücretsiz olmasına yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, belirli hatlarda vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı tanınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı kullanıcıları 4736 sayılı Kanun kapsamında ücretsiz ulaşım hakkından faydalanabilecek.
İstanbul’da hizmet veren İETT otobüsleri, metrobüs, tramvay ve metro hatlarına ilişkin ücretsiz ulaşım uygulamasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olması yapması bekleniyor.
19 MAYIS İÇİN DE KARAR BEKLENİYOR
1 Mayıs’ta olduğu gibi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı belirtildi. Ancak İETT hatları için bu tarihe ilişkin net bir bilgilendirme yapılmadı. Detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
TATİL GÜNLERİNDE TOPLU TAŞIMA TALEBİ ARTIYOR
Resmi tatillerde okullar ve kamu kurumlarının kapalı olması nedeniyle, toplu taşıma araçlarına olan talep artıyor. 1 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikler ve kutlamalar kapsamında vatandaşlar, ulaşımda sağlanacak kolaylıkları yakından takip ediyor.