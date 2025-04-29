1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi

İstanbul’da hizmet veren İETT otobüsleri, metrobüs, tramvay ve metro hatlarına ilişkin ücretsiz ulaşım uygulamasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olması yapması bekleniyor.