Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, canlı yayında ekonomik verileri masaya yatırdı. Durumun çok ciddi olduğunu belirten Eğilmez, aradaki makasın giderek açıldığını belirtti.
Kaynak: Cnbc-e
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin Orta Vadeli Programı (OVP) ile IMF tahminleri arasında ciddi farklar olduğunu belirterek, bu planın üç ayda bir güncellenmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.
Mahfi Eğilmez, canlı yayında ekonomik verilere ve ekonominin gidişatında yaşanacak etkilere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda konuşan Eğilmez, IMF verileri baz alınarak yapılan hesaplamalarda yıl sonu dolar/TL kurunun yaklaşık 45,2 seviyelerine çıkabileceğini ifade etti.
'ARADAKİ MAKAS AÇILIYOR'
Resmî işsizlik oranı %7,9’a gerilese de, geniş tanımlı işsizlik %28,8 ile uzun yılların zirvesinde. Eğilmez, iş bulma umudunu yitirenlerin istatistik dışında kalmasının, verilerle gerçek yaşam arasında 21 puanlık bir fark yarattığını vurguladı.
'NOT DEĞERLENDİRMELERİNDEN DAHA ÖNEMLİ'
Türkiye'nin kredi risk priminin 340 seviyelerine çıktığını belirten Eğilmez, bu artışın not değerlendirmelerinden daha önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Swap hariç net rezervlerin ise 21 milyar dolara gerilediğini ifade etti.
'OVP RAKAMLARI GERÇEKLİKTEN KOPUK'
Eğilmez’e göre IMF’nin büyüme tahmini %2,7, yıl sonu enflasyon beklentisi ise %31 iken, OVP hâlâ %4 büyüme ve %17,5 enflasyon öngörüyor. Bu uyumsuzluk, OVP'nin gerçekçi olmaktan uzaklaştığını gösteriyor.
BORÇLULUK KÜRESEL SORUN HALİNDE
Dünyadaki toplam borcun 320 trilyon dolara ulaştığını söyleyen Eğilmez, 1 dolarlık üretim için artık 3 dolarlık borca ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu durumun yalnızca Türkiye’nin değil, tüm dünyanın borçla büyüyen bir yapıya sürüklendiğine işaret ettiğini söyledi.