Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor

'NOT DEĞERLENDİRMELERİNDEN DAHA ÖNEMLİ'

Türkiye'nin kredi risk priminin 340 seviyelerine çıktığını belirten Eğilmez, bu artışın not değerlendirmelerinden daha önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Swap hariç net rezervlerin ise 21 milyar dolara gerilediğini ifade etti.