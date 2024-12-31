Bir Kişiyi Çaydanlıkla Darp Eden 18 Yaşındaki Suç Makinesi Tutuklandı

Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darbettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı. Zanlının çeşitli suçlardan 43 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Bir Kişiyi Çaydanlıkla Darp Eden 18 Yaşındaki Suç Makinesi Tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi çaydanlıkla darbettiği anları kayda aldıran ve görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaşan H.C.C.'nin (18) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kimliği tespit edilen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin, 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' olmak üzere 43 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.C.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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