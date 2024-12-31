Antalya'da Cansız Beden Kötü Koku Nedeniyle Bulundu

Antalya'da üst geçidin altında yer alan otluk alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Şahsın 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da Cansız Beden Kötü Koku Nedeniyle Bulundu

Antalya’da bir şahıs üst geçit altında otların arasında ölü olarak bulundu. Şahsın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da Cansız Beden Kötü Koku Nedeniyle Bulundu - Resim : 1

Saat 15.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağında ortaya çıkan olayda edinilen bilgiye göre, üst geçit altında ağır bir koku alan vatandaşlar çalıların altında bir kişinin battaniyeye sarılı şekilde hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da Cansız Beden Kötü Koku Nedeniyle Bulundu - Resim : 2

Yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan tanınmaz haldeki cesedin üzerinden Kazım Taşdemir (66) adına kimlik çıkarken, Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya
Meclis'in 'Hakaret' Karnesi Kabarık! Milletvekilleri Birbirlerine En Çok Böyle Bağırdı Milletvekilleri Birbirlerine En Çok Böyle Bağırdı
Sabah Kahvaltıda Yumurta Yerken 2 Kez Düşünün... Sabah Kahvaltıda Yumurta Yerken 2 Kez Düşünün...
Bugüne Kadar Ölümcül Kazaya Karışmamış Uçaklar Ortaya Çıktı: İşte En Güvenli Uçaklar Ölümcül Kazaları Olmadı! İşte En Güvenli Uçaklar
Kayınbiraderini Tabancayla Vurarak Öldürdü Kayınbiraderine Dehşeti Yaşattı!