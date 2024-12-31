Meclis'in 'Hakaret' Karnesi Kabarık! Milletvekilleri Birbirlerine En Çok Böyle Bağırdı

TBMM Genel Kurulu, vekillerin 'şerefsiz', 'terbiyesiz', 'haysiyetsiz', 'ahlaksız', 'yalancı' gibi sokakta da klasikleşmiş 'söylemlere' 'mitomani', 'çarpık', 'sapık' gibi hitaplara sahne oldu. En çok kullanılan ise 'şerefsiz' oldu.

'SAPIK'

26 Aralık'ta Genel Kurul'da DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında yaşanan 'çıplak arama' tartışmasında Zengin, Gergerlioğlu'na 'sapık' dedi.

'ŞEREFSİZ'

16 Aralık 2024'te Genel Kurul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde AKP Mersin Milletvekili Sibel Söylemez'in konuşmasına tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil "Ben hayvan katillerini konuşturmuyorum bu Meclis’te. Sen bir hayvan katilisin. Sen on binlerce hayvanın katilisin. Şerefsiz” dedi.

'MİTOMANİ'

12 Aralık 2024'te Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma tartışmalara neden oldu. Bu sırada DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, "Bir Bakan'ın ağzına yakıştı mı bu laf?" deyince Memişoğlu, "Hatta birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını psikiyatrist olmasam da bir genel cerrahi hocası olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

'IQ TESTİ YAPTIRALIM İSTERSENİZ'

10 Aralık 2024’te gerçekleşen bütçe görüşmelerinde AKP'li Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile olan tartışmasında "Ben bunun Genel Kurul tarafından ve kamuoyu tarafından anlaşılmasını istiyorum. Şu akıl makıl hikâyesine de gelmeyelim. Eğer istiyorsanız yapalım hepimize bir IQ testi; bakalım, kim ne kadar geçiyor, çok meraklıysanız" dedi.

'MECLİS'E KİMİN KUCAĞINDA GİRDİN?'

Aynı gün CHP'li Kaya ile AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez arasında da tartışma yaşandı. Bu tartışmada AKP'li Çilez, "Ya, sen Meclise nasıl girdin? Sen Meclise kimin kucağında girdin?" şeklinde konuştu.

'ŞEREF VE HAYSİYETTEN YOKSUN'

9 Kasım 2024'te ise Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, bütçe görüşmelerinde çıkan kayyım tartışmasında Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca'ya "Çirkin iftirası, hazımsızlığının düşmanca tutumunun saygısızlığının kanıtıdır. Haddinizi bileceksiniz. Kandil'de el pençe divan durup, Meclis çatısı altında böyle iftiralarda bulunamazsınız. Şayet siz de biraz şeref biraz haysiyet kırıntısı varsa kanıtlayacaksınız. Kanıtlayamıyorsanız zaten benim şeref ve haysiyetten nasipsizlerle daha fazla konuşacak bir şeyim yok" dedi.

'ÇARPIK ZİHNİYET'

8 Kasım 2024'te CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a AKP Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından "Çarpıklık bu işte, bak! Çarpık zihin bu" dedi. Tanal da "Şimdi yani çarpık zihnin ta kendisisin! Utanmaz herif!" diye cevap verdi.

'ŞEREFSİZ'

8 Kasım'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında çıkan tartışmada iki taraf da birbirine 'şerefsiz' dedi.

16 Ekim 2024'te eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verdiği 'zorla getirme' kararı nedeniyle çıkan tartışmada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "Herkes şunu bilsin ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu zorla oraya getirebilecek bir güç yok. Kim bunlar? Kemal Kılıçdaroğlu'nun veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Eğer hesap veremeyecek birisi varsa Beştepe’de oturandır" dedi.

'SAYGISIZ, TERBİYESİZ'

Bunun üzerine AKP grubu sıralarından tepki gelince Başarır, "Bağırma, ayıp. Bağırıyorsun. Neye itiraz ediyorsun sen. Saygısız, terbiyesiz" dedi.

'TERÖRİST'

16 Ağustos 2024'te AYM'nin Can Atalay kararı görüşülürken AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık’a yumrukla saldırdı. Şık, konuşmasında 'vatan haini', 'bölücü', 'FETÖ’cü', 'katil', 'terörist' dedi. AKP sıralarından da 'terörist' ve 'alçak' cevabı geldi.

'HIRSIZ VAR'

24 Temmuz 2024'te DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "Hırsız var! Hırsız var! Hırsız var! AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor" diye bağırdı. Bozan'ın sözleri üzerine AKP ile DEM Parti sıraları arasında tartışma çıktı. AKP’li milletvekilleri Bozan’ın sözlerine önce “Aynaya bak, terbiyesiz, ahlaksız” diye yanıt verdi.

Bu sırada Meclis Ulaştırma Komisyon Başkanı olan eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ali Bozan’a doğru yürüyerek önce tokat attı, sonra yumruk attı. Karaismailoğlu, Bozan'a tekmeyle de vurdu.

'ŞEREFSİZ'

25 Haziran 2024'te Çınar-Mazdağı yangınında meydana gelen can ve mal kaybının araştırılması önerisi görüşülürken DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş konuşurken Meclis gerildi. Beştaş, "Sensin şerefsiz, şerefsiz sensin!" dedi. AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ise "İftira atma, şerefsiz sensin!" dedi.

Kaynak: Nefes gazetesi