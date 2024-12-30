Sakarya'da Kadın Cinayeti: Eşini Katledip Teslim Oldu

Türkiye'de kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Sakarya'da bir erkek, eşini katledip polis merkezine teslim oldu. Genç kadının cansız bedeni gölet kenarında bulundu.

Sakarya'da Kadın Cinayeti: Eşini Katledip Teslim Oldu

Olay, saat 14.00 sıralarında Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen olduğu öğrenilen İskender Kodalak (42), polis merkezine gidip eşi Simge Kodalak’ı (31) öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti’nin yanına bıraktığını itiraf ederek teslim oldu. Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis durumu jandarmaya haber verdi.

Sakarya'da Kadın Cinayeti: Eşini Katledip Teslim Oldu - Resim : 1

Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göletin kenarında Simge Kodalak’ı hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Kodalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Boynunda kesici alet yarası bulunan Simge Kodalak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İskender Kodalak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sakarya'da Kadın Cinayeti: Eşini Katledip Teslim Oldu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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