Yılbaşı Öncesi Operasyon: 990 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Çorum'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 990 litre sahte içki ele geçirildi. Evinde arama yapılıp suç üstü yakalanan 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 920 litre fermente edilmiş içki, 70 litre distile (damıtma yöntemiyle alkol seviyesi artırılmış) içki, alkol imalatında kullanılan bakır kazan ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA