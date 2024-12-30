Dünya Nüfusu 2024'te Ne Kadar Arttı

2024 yılında dünya nüfusunun 82 milyon kişi daha arttığı belirlendi. Dünya nüfusunun 2080'şerde 10 milyarı bulabileceği öngörülüyor.

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Dünya Nüfusu 2024'te Ne Kadar Arttı

Alman Dünya Nüfusu Vakfı, 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon arttığını duyurdu.

Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), 2024 yılı dünya nüfusunu açıkladı. DSW açıklamasında, 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon arttığını bildirdi. Nüfus artışının daha çok Afrika'da gözlendiği aktarılırken önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika’da yaşayan insan sayısının iki kattan daha fazla artabileceği belirtiliyor.

Yeni yıl itibarıyla dünyada 8 milyar 56 milyon insanın hayatta olacağı öngörülürken DSW’ye göre, nüfus artışı devam etse de artışın yavaşladığı ve dünya genelindeki kadınların ortalama 2,2 çocuğu olduğu ifade edildi.

Dünya nüfusunun 2080’lerde 10 milyarı bulabileceğini açıklayan DSW, Almanya'nın nüfusunun yıl boyunca aynı seviyede kaldığını ve yaklaşık 84 milyon olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA

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