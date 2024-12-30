İsrail Hapishanesinde 24 Saatte Gazzeli 5 Tutuklu Öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ederken, Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail hapishanesinde ölen Filistinli tutuklulara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail hapishanesinde tutuklu Gazzelilerden Muhammed Raşid Said el-Akke (44), Semir Mahmud el-Kahlut (52), Zuheyr Ömer eş-Şerif (58) ile Muhammed Enver Lebid'in (57) hayatını kaybettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Dün de İsrail'in Negev Hapishanesinden tutulan, Gazzeli 51 yaşındaki Eşref Muhammed Fahri'nin, kaldırıldığı Biru's Sebi (Beer Şeva) Soroka Hastanesinde yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinlilere karşı başlattığı "gözaltı ve tutuklama dalgası" kapsamında şu ana kadar 12 bin 300'den fazla Filistinliyi gözaltına alırken, bu dönemde Gazze Şeridi ve Filistin'in diğer kentlerinden 54 tutuklu cezaevlerinde hayatını kaybetti.

Son dönemde hapishanelerdeki Filistinlilere karşı baskılarını da artıran İsrail güçlerinin, işkence ve kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvurduğu belirtiliyor. İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli" demişti.

Kaynak: AA