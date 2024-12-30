Esad Döneminde Yardımcıydı: Suriye Merkez Bankası'nın Başına İlk Kez Bir Kadın Atandı

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından yeni yönetim, yaptığı açıklamayla Meysa Sabirin’in Suriye Merkez Bankası Başkanı olarak atandığını duyurdu. Sabrine, bu göreve getirilen ilk kadın olarak tarihe geçti.

Yeni görevi öncesinde Sabirin, Merkez Bankası’nda Birinci Başkan Yardımcısı ve Denetleme Direktörü gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştu. Ayrıca Denetim Departmanı Başkanı olarak görev yaparak bankanın mali ve idari süreçlerinde kritik roller üstlenmişti.

Merkez Bankası’ndaki görevlerinin yanı sıra Sabirin, 2018 yılından bu yana Şam Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu’nda bankayı temsil ediyordu. Kendisi muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip olup, finans ve yönetim alanlarında geniş bir deneyime sahip.

YENİ YÖNETİMİN BİR MESAJI MI?

Bu atama, Suriyeli kadınların ülke yönetimine daha fazla dahil edilmesi çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti. Aynı zamanda, yeni hükümette kadınların daha görünür rollere atanmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kısa bir süre önce Ayşa al-Dibas da Kadın İşleri Ofisi’nin başına getirilerek bu alandaki öncülerden biri olmuş ve yeni yönetimde resmi bir pozisyon üstlenen ilk kadın olarak dikkat çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi