Gazze'de Yeni Perde! İsrail Düğmeye Bastı, Saldırılar Genişleyecek

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 14 aydır sürdürdüğü şiddetli saldırılarını genişletmeye hazırlandığı iddia edildi. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin kısa bir süre önce, Gazze'deki saldırıların artırılması yönünde hazırlık yapılması talimatı verdiği kaydedildi.

Ordu kaynakları, Filistinli gruplar üzerindeki "askeri baskının" arttırılması için Gazze'ye yoğunlaştırılmış hava saldırıları yapılması talimatının verildiğini ifade etti. Ayrıca İsrail zırhlı ve istihkam birliklerinin de Gazze'ye konuşlandırılacağı aktarıldı.

Ordunun saldırılarını ve askeri varlığını Gazze'nin hangi bölgelerinde yoğunlaştırmayı planladığına ilişkin detay paylaşılmadı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail güçleri, yaklaşık 3 aydır Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine saldırılarını artırarak, sıkı kuşatma uyguluyor.

Kaynak: AA